В Смоленской области без света остались десятки тысяч людей

Обильный снегопад вызвали массовые перебои с электроснабжением в Смоленской области.

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В Новодугинском районе на работают 155 подстанций, в зону отключения попали 94 населенных пункта, сообщил глава района Владимир Соколов. Чиновник попросил жителей обесточенных сел отнестись к ситуации "с пониманием".

Сообщить о нарушениях работы ЖКХ можно оперативному дежурному ЕДДС круглосуточно по телефону: 8 (48138) 4-14-09.

Четыре бригады энергетиков работают над восстановлением энергоснабжения. Глава района предупредил также о коммунальных службах, работающих на расчистке дорог, призвал водителей к аккуратности и соблюдению скоростного режима.

Продолжающийся третьи сутки снегопад и сильный ветер оставили без света остались более 45 тысяч жителей Смоленской области, рассказал глава региона Василий Анохин. Перебои в энергоснабжении зафиксированы в 11 районах.