Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 70-летием режиссера Эмира Кустурицу и наградил его орденом преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе.

Об этом сообщается на сайте РПЦ.

"Отрадно отметить, что, будучи верующим православным человеком, вы стремитесь убедительно свидетельствовать о евангельских идеалах любви и братства, о важности крепких семейных уз и следования высоким моральным принципам. Во внимание к вашему вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Серафима Саровского (I степени)", - говорится в поздравлении.

Патриарх отметил, что творчество Кустурицы за минувшие годы стало визитной карточкой современного сербского искусства и самобытного "балканского стиля". Картины Кустурицы отличаются не только глубоким символизмом и нестандартными художественными решениями, но и добрым юмором, яркими, запоминающимися образами героев, в них поднимаются вечные вопросы смысла жизни и нравственного выбора, добавил предстоятель РПЦ.

Эмир Кустурица родился 24 ноября 1954 года в Сараеве, столице республики Босния и Герцеговина в составе Югославии (в настоящее время Сараево является столицей независимого государства Босния и Герцеговина). Как актер, автор или соавтор сценария и режиссер принял участие более чем в трех десятках фильмов. Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля.