Стало известно, какой будет погода в 2025 году

В 2025 году температура воздуха может стать теплее на 0,1 градуса, чем в 2024 году, предположил в интервью порталу Ura.ru эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин. Он добавил, что не исключается еще большее потепление.

Климатолог пояснил, что если средняя температура по планете в 2024 году увеличится на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом XIX века, то в 2025 году может стать теплее на 1,6 градуса.

Ранее Кокорин рассказал, что весеннее потепление за последние полвека в России идет быстрее, чем в другие времена года — с 1976 года температура выросла на три градуса.

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«Где-то в среднем каждые десять лет потепление на 0,6 градуса. При этом летнее потепление составило 0,4 градуса, а зимой и осенью — 0,5 градуса. Конечно, все это довольно пятнисто и можно найти места, например, в Екатеринбурге или Омской области, где лето никак не изменилось за 50 лет», — разъяснил ученый.

В настоящее время эксперты считают самым жарким за всю историю 2023 год, когда действие Эль-Ниньо ощущалось на протяжении более семи месяцев.

Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.