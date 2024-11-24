В Новосибирске ввели режим "черного неба" на фоне скопления опасных веществ

В ближайшие дни специалисты прогнозируют скопление опасных веществ в воздухе на территории Новосибирска, из-за чего принято решение о введении режима "черного" неба. Об этом пишет РБК со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.

"По прогнозам синоптиков, качество воздуха снизится в Новосибирске на два дня, в воскресенье и понедельник в городе установится штиль - безветренная погода", - говорится в публикации. По данным источника, режим неблагоприятных метеоусловий — "черного неба" — объявлен в Новосибирске с 10:00 в воскресенье, 24 ноября, до 18:00 понедельника, 25 ноября.

Жителям советуют не открывать окна и меньше находиться на улице. Режим "черного неба" - это объявление неблагоприятных метеорологических условий, при которых затрудняется рассеивание вредных примесей в воздухе. В результате в больших количествах скапливаются промышленные выбросы, автомобильные выхлопы, а также пыль и дым.

Кроме того, образуется густой смог, который видно невооруженным глазом, благодаря чему режим и получил название "черного неба". Длиться "черное небо" может один-три дня или больше. Режим как правило вводят, чтобы предупредить людей об опасности, а также заставить заводы на время снизить уровень выбросов.