Руденко анонсировал расширение сети прямых рейсов в странах Азии

Россия будет расширять сеть прямых рейсов и внедрение платежной системы "Мир" в азиатских странах. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос о перспективах увеличения числа авиарейсов, отметил, что РФ "считает востребованным расширение маршрутной сети на государства региона [Азии]".

"Уверены, что подключение партнеров к нашей платежной системе "Мир" сделало бы пребывание российских туристов за рубежом еще более комфортным", - подчеркнул Руденко.

По словам замминистра, сейчас российские авиакомпании осуществляют прямые рейсы во Вьетнам, Индонезию и Таиланд, "что способствует росту туристического потока в эти страны".

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.