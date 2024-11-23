Дружинина прокомментировала сообщения о своей болезни
Светлана Дружинина пообщалась с журналистами и высказалась по поводу информации о своем тяжелом состоянии. Создательница культового фильма «Гардемарины» попросила публику не впечатляться – все совсем не так страшно, сообщает РЕН ТВ.
«Это слишком преувеличенные слухи. Будем жить долго и счастливо. Я вас всех переживу», - заявила режиссер.
Дружинина подчеркнула, что она человек верующий им спортивный, так что в ней все будет хорошо.
Об экстренной госпитализации актрисы стало известно утром 23 ноября. По информации СМИ, Дружининой назначили противоопухолевую терапию после перенесенного бронхита.