Дружинина прокомментировала сообщения о своей болезни

Светлана Дружинина пообщалась с журналистами и высказалась по поводу информации о своем тяжелом состоянии. Создательница культового фильма «Гардемарины» попросила публику не впечатляться – все совсем не так страшно, сообщает РЕН ТВ.

«Это слишком преувеличенные слухи. Будем жить долго и счастливо. Я вас всех переживу», - заявила режиссер.

Дружинина подчеркнула, что она человек верующий им спортивный, так что в ней все будет хорошо.

Об экстренной госпитализации актрисы стало известно утром 23 ноября. По информации СМИ, Дружининой назначили противоопухолевую терапию после перенесенного бронхита.