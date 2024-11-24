Симоньян рассказала о способе завершить конфликт на Украине

Конфликт на Украине может завершить ракетный ультиматум. Такое мнение высказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Опять-таки я и сейчас не знаю, это уже есть тот самый ракетный ультиматум, после которого они дадут заднюю, или придется перепоказать?» — сказала она, комментируя удар российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

По словам Симоньян, украинский конфликт закончится именно таким образом, поскольку «пока они не испытают войну на своей шкуре, они все будут разбрасываться этими лозунгами».

Украина пустила западных журналистов к обломкам «Орешника»

21 ноября Россия нанесла удар по Украине баллистической ракетой «Орешник», что стало ответом на атаки западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.