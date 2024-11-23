Мизулина: подростки стали чаще совершать преступления ради съемки контента

В последнее время в России увеличилось количество преступлений и хулиганства со стороны подростков. А делают они это для того, чтобы снять контент в соцсети. Эту проблему подняла глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в телеграм-канале.

«Вообще уже напрягает количество преступлений и хулиганских действий, которые совершают подростки ради съемки контента в соцсетях. Под раздачу чаще всего попадают случайные прохожие, мирные одноклассники», – написала Мизулина.

Предшествовал этому сообщению пост о том, что молодой блогер из Санкт-Петербурга решил залить из огнетушителя подростков, как он сам выразился на видео – «нефоров». При этом парень в соцсетях призывал делать то же самое своих сверстников, а все это для того, чтобы снять контент.

Глава «Лиги безопасного интернета» разбирая такие случаи отметила, что в совершении таких действий сложно винить молодежь, так как они воспитываются во многом соцсетями и берут пример с ряда блогеров, которые как раз и снимают провокационный и противоправный контент.

Одними из виновников тенденции подросткового хулиганства она назвала блогеров: Мелстрой, Литвин и Билл. По мнению Мизулиной, эти «беспредельщики» транслируют в своих блогах провокационную модель поведения, а ребенок видит, что его кумиру ничего не было за определенные действия, поэтому молодые фанаты начинают повторять их путь.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что в Петербурге задержали группу школьников 4–7-х классов, которых подозревают в наленте на вейп-шоп. Как сообщили правоохранители, дети вошли в вейп-шоп на Каменноостровском проспекте и, угрожая ножом, потребовали отдать им продукцию с полок.