Количество мошеннических звонков с Украины сократилось в 2 раза

Количество звонков от украинских мошенников в Россию сократилось в два раза после массированного удара ВС РФ по энергетической структуре Украины 17 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал пишет, что в «колл-центрах» мошенников нет света, после массированной атаки на Украине ввели графики отключения электричества. Поэтому аферисты лишились возможности звонить россиянам.

«Хотя пока что бдительность не помешает: вместо того, чтобы назвать незнакомцу три цифры с оборота карты, смело сообщайте ему, что борщ — русский. Или сами кладите трубку», — отмечает канал.

Особую осторожность нужно проявлять участникам СВО и их близким, данные о которых пытаются собирать спецслужбы Киева.

Ранее эксперт по информационной безопасности рассказал, как вычислить звонок мошенника.