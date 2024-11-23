В Большом театре озвучили порядок продажи билетов на «Щелкунчик»

Большой театр планирует продавать билеты на популярный спектакль «Щелкунчик» через интернет-аукцион. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на пресс-службу площадки.

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В театре пояснили, что на аукцион будет выставлена только часть билетов. Стартовая цена будет зависеть от места, но будет точно не ниже прошлогодней. Шаг ставки связан с категорией места.

Если ставка не повышается какое-то время — билет закрывается, победителю дают время на выкуп. Если этого не происходит — тикет возвращается в продажу, заметили в пресс-службе.

Журналисты отметили, что окончательное решение о внедрении системы торгов ещё не принято. Они добавили, что руководство Большого опирается на мировую практику, в частности, на опыт Венской оперы.

Напомним, что в октябре 2022 года места в очереди за билетами на «Щелкунчик» появились на онлайн-площадках — их по завышенной цене выставляли перекупщики.

В середине ноября 2023 года руководство театра приняло определенные меры, но это привело к тому, что у здания Большого на протяжении нескольких дней выстраивались огромные очереди.

Театральный критик Марина Тимашева пояснила ранее, что «Щелкунчик» так популярен потому, что он — «один из лучших спектаклей в истории мирового балета».