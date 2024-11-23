Обнародованы подобности госпитализации режиссера «Гардемаринов»

Светлана Дружинина попала в больницу после перенесенного бронхита. 88-летней создательнице «Гардемаринов» назначена срочная противоопухолевая терапия, поскольку у нее ранее было диагностировано онкологическое заболевание легких и любая простуда может быть крайне опасной, пишет «Московский Комсомолец».

В конце лета режиссер уже переживала обострение болезни. Тогда причиной плохого самочувствия стала перенесенная пневмония, которая осложнила состояние легких.

Российский певец Филипп Киркоров призвал людей молиться за здоровье режиссера и создателя сериала «Гардемарины, вперед!» Светланы Дружининой.