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В школах РФ повысят качество математического и естественно-научного образования

Правительство РФ утвердило план мероприятий, призванных повысить качество математического и естественно-научного образования в школах. Разработанный до 2030 года комплекс подразумевает в том числе обновление учебных программ, разработку новых пособий и повышение качества подготовки учителей по этим предметам.

В школах РФ повысят качество математического образования
© РИА Новости

После реализации мероприятий плана к 2030 году количество учителей математики, физики, химии и биологии в возрасте до 35 лет должно достигнуть 30%. Также предполагается обеспечить ежегодный рост не менее чем на 10% числа профильно изучающих математику и естественно-научные предметы школьников.

Согласно плану, доля школьников, выбравших ЕГЭ по профильной математике, химии, физике, информатике и биологии, должна к 2030 году вырасти до 35%.

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