Конюхов проведет два месяца на Ливингстоне

Российский путешественник Федор Конюхов планирует в следующем году отправиться на остров Смоленск в Антарктике, чтобы в одиночку исследовать проблему микропластика, и открыть там полярную станцию.

Федор Конюхов в декабре следующего года отправится в одиночную экспедицию на остров Смоленск (Ливингстон) в Антарктике, передает ТАСС. Цель экспедиции – изучить проблему микропластика в регионе.

Конюхов выбрал это место не случайно. Он хочет вернуть острову русское название, и наметил поставить там полярную станцию, назвать которую Смоленская.

На острове, где обитают пингвины, морские львы и альбатросы, Конюхов будет проводить исследования на тему загрязнения микропластиком. Он уже провел предварительные исследования, которые показывают наличие микропластика в помете пингвинов. Для его исследований путешественник получил разрешение от совета стран, подписавших Договор об Антарктике.

Совет дал разрешение на открытие одиночной полярной станции сроком на пять лет. Станция будет состоять из двух палаток: в одной Конюхов будет жить, в другой – проводить научные исследования. Конюхов отметил, что работать в одиночку проще, так как это требует меньше ресурсов.

Сейчас Конюхов находится в Ушуайе, Аргентина, где готовится к 200-дневному переходу на весельной лодке от чилийского мыса Горн до мыса Луин в Австралии. Старт этого перехода запланирован на период с 25 ноября по 5 декабря.

Напомним, Федор Конюхов установил новый мировой рекорд по продолжительности нахождения на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса, проведя там почти 21 день.

До этого Конюхов в составе российско-арабской команды начал двухнедельную экспедицию на верблюдах через Объединенные Арабские Эмираты.

Также российские путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло побили мировой рекорд дальности полета на воздушном шаре, который был установлен японцами в 1994 году.