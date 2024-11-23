Светлану Дружинину экстренно госпитализировали в Москве

Народная артистка РФ Светлана Дружинина экстренно госпитализирована в одну из больниц Москвы. Об этом в субботу, 23 ноября, пишет Shot.

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По его информации, артистке назначена срочная противоопухолевая терапия после перенесенного бронхита. У Дружининой диагностировано онкологическое заболевание легкого, поэтому любая простуда может стать для нее смертельно опасной, передает Telegram-канал.

Недавно в СМИ появилась новость о том, что состояние актрисы Светланы Дружининой, которая борется с онкологией, ухудшилось и она снова обратилась за помощью к медикам. Позже артистка опровергла информацию о том, что состояние ее здоровья ухудшилось.

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В августе народная артистка России была госпитализирована в Москве. Она прославилась благодаря серии фильмов о гардемаринах. Последняя часть, «Гардемарины 1787. Мир», вышла в сентябре 2023 года.

Российский певец Филипп Киркоров призвал людей молиться за здоровье режиссера и создателя сериала «Гардемарины, вперед!» Светланы Дружининой.