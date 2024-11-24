Кустурица оценил применение Россией ракет «Орешник»

Ответ России ударом ракетными системами «Орешник» на действия Запада по эскалации конфликта на Украине был быстрым, зрелищным и масштабным. Об этом заявил сербский режиссер Эмир Кустурица, передает RT.

«Ответ (на удары по Брянской области — прим. ред.) был очень быстрым и, я бы сказал, зрелищным и масштабным», — отметил режиссер.

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.