РПЦ выступила в защиту певца Шарлота*

Русская православная церковь выступила в поддержку певца Эдуарда Шарлота* на суде после того, как он извинился перед патриархом Кириллом. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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По словам Кипшидзе, церковь считает, что нет никаких препятствий для освобождения исполнителя от уголовной ответственности по статье 76 Уголовного кодекса по причине примирения сторон. РПЦ также направила письмо судье Самарского районного суда Дмитрию Воложанинову, сопроводив его ходатайством в защиту исполнителя.

Кипшидзе добавил, что предыдущие суды по аналогичным делам принимали во внимание ходатайства церкви, передает «Коммерсантъ».

Шарлот* в пятницу, 15 ноября, после завершения очередного заседания Самарского областного суда, где происходит рассмотрение его уголовного дела, показал записку со словами извинения и нарисованным флагом России.

18 октября обвиняемому сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Шарлоту* продлили арест. Разбирательства в отношении артиста начались в 2023 году из-за видео, на котором он сжигает российский паспорт. Шарлот* неоднократно извинялся перед «русским народом» и РПЦ, но вину так и не признал. «Вечерняя Москва» собрала все подробности скандального дела.