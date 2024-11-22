25 миллионов за клевету: боец СВО судится с Первым каналом

Челябинский контрактник Артур Беккер подал иск о защите чести и достоинства против Первого канала и своей бывшей жены Анастасии Соколовой (Беккер). Он требует от телеканала 25 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за информацию, озвученную экс-супругой в эфире программы «Мужское/Женское» в декабре 2023 года.

Женщина обвинила Беккера в домашнем насилии, однако мужчина не согласен с этим. Судебное разбирательство проходит в Ленинском районном суде Челябинска, сообщает URA.RU. Помимо финансовой компенсации, истец требует опровержения распространенных сведений.

Известно, что Беккер заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО после начала бракоразводного процесса, в ходе которого пытался лишить бывшую жену родительских прав. Ранее адвокат Беккера сообщал об угрозах со стороны командира в адрес бойца.