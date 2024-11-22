Названа причина массового заболевания детей в Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев назвал причину, вызвавшую массовое заболевание учеников и педагогов школы №4 Новочебоксарска.

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"Уже сегодня установлено, что источником распространения норовируса стало заболевание инфекцией двух работников организации питания АО "Чебоксарский хлебозавод №2", - сообщил он.

То есть речь идет о предприятии, которое занималось поставкой хлебобулочных изделий школе. Ранее Олег Николаев подверг критике администрацию Чебоксар и Новочебоксарск за то, что местные власти отдали организацию питания в учебных заведениях на аутсорсинг. В то время, как в сельских муниципалитетах это процесс централизован.

Глава Чувашии поручил провести оценку действий главы города и управления образования администрации Новочебоксарска.

Также он сообщил, что, по данным Минздрава Чувашии, в медицинские учреждения Новочебоксарска в общей сложности обратились 217 детей. У 203 из них был подтвержден норовирус. Все дети выздоровели и готовы приступить к образовательному процессу.

Напомним, 15 ноября после обеда в столовой СОШ № 4 за медицинской помощью обратились 19 детей и один педагог с признаками отравления. Затем число заболевших стало быстро расти.

СУ СК России по Чувашии завело уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание.