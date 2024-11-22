Названа причина массовых отравлений школьников РФ

В ряде российских школ, в том числе в Москве, Канске, Камчатке, Нижнем Тагиле и Чувашии, зафиксировали массовые отравления детей. Врач-гастроэнтеролог Елена Спесивцева в беседе с «Московским комсомольцем» рассказала, почему это могло произойти.

Во всех случаях наблюдались одни и те же проявления отравления: рвоту, диарею и высокую температуру. При этом причины везде разнились, в одних школах винили во всем еду, в других — воду. В настоящее время прокуратура ведет проверку в компаниях, предоставляющих школьное питание.

По мнению Спесивцевой, причиной отравления школьников стал низкий контроль за качеством продуктов.

«Школьное меню стараются составить из продуктов, которые содержат больше всего витаминов и минералов. Это зелень, овощи и фрукты. Все правильно, потому что осенью и зимой ощущается нехватка полезных веществ. Но эта пища не подвергается тепловой обработке. Поэтому и овощи, и фрукты могут накопить очаги инфекции: вирусы и бактерии, способные вызвать отравление», — пояснила она.

То же относится к питьевой воде и посуде с трещинами и сколами, которые являются идеальной средой для размножения микробов. Также причиной такого резкого проявления отравлений, по словам врачам, может быть ослабленный детский иммунитет в осенне-зимний период.