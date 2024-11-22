У бойца СВО после смерти появилась супруга, которая получила 15 млн рублей выплат

В Тюменской области после известия о смерти бойца СВО объявилась его супруга, о которой прежде никто из родственников не знал. Вдова забрала миллионы погибшего мужа себе, чем крайне удивила его близких.

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Разбирать ситуацию принялись в передаче «Прямой эфир». Тетя и сестра бойца утверждают, что никакой свадьбы не было. Женщина после гибели возлюбленного вышла на связь только спустя пару месяцев.

Она говорила, что собирались выйти замуж за участника СВО. Однако в следующем телефонном разговоре та уже представилась женой. Близкие бойца считают, что женщина проставила даты задним числом и таким образом оформила брак.

Возлюбленная погибшего участника СВО утверждает обратное. По ее словам, ни о каком фиктивном браке речи не идет. Ухажер позвал ее замуж, а в конце марта состоялось свадьба, и случилось это до наступления смерти, а не после.

«Мы с Виталием познакомилась в Пензе. Он жил у меня какое-то время. После месяца общения позвал замуж. Поженились в конце марта, точную дату не помню. Расписывались в Самаре, так решил супруг», — заявила вдова.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что боец СВО из города Талица потерял ногу из-за бюрократии. Он поделился историей в своем Telegram-канале.