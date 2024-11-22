Астролог высказалась об инициативе Госдумы запретить таро

Госдума решила законодательно запретить услуги тарологов, инициативу поддержала РАН. Астролог Анастасия Киндрук рассказала, что это не остановит интерес людей к эзотерике, так как сарафанное радио эффективнее платной рекламы.

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— Кто-то к кому-то обратился, получил расклад, остался доволен, посоветовал другу. И эту цепочку уже не остановить, потому что людям это интересно. В этих раскладах люди могут получить ответы на свои вопросы, — рассказала астролог.

Популярность тарологов и астрологов обусловлена эффективностью их работы. Грамотные специалисты помогают людям раскрыть свой потенциал, определить сильные стороны и найти решения жизненных проблем. Они не дают прямых указаний, а предоставляют дополнительную информацию, похожую на результаты психологического теста, на основе вековых традиций и исследований.

Киндрук отрицает вред деятельности тарологов и астрологов, так как она не несет в себе ничего плохого, а обвинения в мошенничестве — несправедливые и оскорбительные, учитывая, что даже депутаты могут пользоваться подобными услугами.

— Мы наоборот хотим помочь человеку и найти решение его проблемы, ответить на вопрос, — заявила она в беседе с «Радио 1».

Эзотерические практики, по ее мнению, помогают людям найти ответы на вопросы, чего не дают другие источники информации.

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