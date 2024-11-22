Мошенники лишили Светлану Светличную всех средств на лечение

Актриса Светлана Светличная умерла 16 ноября в возрасте 84 лет. Последние месяцы жизни она сильно болела. Помимо проблем со здоровьем, звезда «Бриллиантовой руки» столкнулась еще с одной неприятностью — Светличная отдала внушительную сумму денег мошенникам, рассказала генеральный директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина.

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Она пояснила, что мошенники отобрали у заслуженной артистки все деньги на лечение, как только в Сети появилась информация о ее болезни. Светличную обманом заставили перевести сбережения на счет некоему «доктору». Артистка лишилась большой суммы денег, которую копила в течение нескольких лет.

«Человек хотел жить. Случившееся стало для семьи огромной трагедией», — рассказала Валерия Гущина Абзацу.

Проблемы со здоровьем у знаменитости начались в 2021 году. Светличная перестала узнавать родных и потеряла память. Артистке диагностировали деменцию, а в 2024 году стало известно, что у нее выявили рак ротоглотки. В августе Светлана отказалась от лечения, после чего ей присвоили паллиативный статус.

Ранее друживший со Светланой Светличной адвокат Шельфе озвучил ее предсмертное желание.