Священник раскрыл исповеди российский бойцов СВО

Протиерей Дмитрий Бабкин из Новосибирска рассказал, что российские бойцы специальной военной операции (СВО) на Украине говорят на исповедях. По его словам, «атеистов в окопах нет», пишет «Московский комсомолец».

Священник рассказал, что у военных нет озлобленности на повседневные проблемы.

«Люди, бывает, злятся из-за проблем повседневных, у бойцов такой озлобленности нет. Они не позволяют себе роптать на Бога и кричать: "За что мне это все?!" Для военных главное — вернуться живым домой, пусть раненым», — отметил протиерей.

Участники СВО также рассказывали священнику много историй о чудесном спасении — например, как осколки от снарядов проходили сквозь бронежилет, но застревали в деревянных иконах.

«Такое было и в годы Великой Отечественной войны, когда мамы и бабушки вкладывали молитвы, от руки написанные. Сейчас ребята тоже носят с собой иконки, пояски просят, на руку обматывают. Так есть понимание живого присутствия», — сказал Бабкин.

Российский священник также рассказал о российском бойце, который якобы увидел беса и решил прийти на исповедь. «Потом боец приходил, ставил свечи. Молился не столько за себя, сколько за своих сослуживцев», — рассказал отец Дмитрий.

Ранее священник Геннадий Бочаров рассказал о спасшей бойца на СВО иконе. По его словам, мать военнослужащего молилась перед Казанской иконой Божией Матери, после чего сыну пришло явление Царицы Небесной, которая спасла его от неминуемой смерти.