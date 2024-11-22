Умер актер Сехэи Хино, звезда фильмов про ниндзя и самураев

Ушел из жизни Сёхэи Хино, японский певец и актер кино, театра и сериалов, телеведущий.

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Экранная карьера артиста началась в 1960-х, фильмография - порядка 115 пунктов. Он был серьезной звездой дзидайгэки, многосерийных исторических костюмированных драм. Кроме того Хино записал порядка десяти альбомов.

Хино умер в Токио в возрасте 75 лет, передает NHK.

Сёхэи Хино родился в Токио, вырос в Осаке. Сыграл в проектах "История Затоичи", "Изменники ниндзя", "Ниндзя сегуна", "Мечник полной луны", "Копьеносец Гондза", "Замок совы", "Театр ужасов якудза: Годзу", "Женщина-убийца в масляном аду".

Прощальный проект актера, триллер "Последняя миля", вышел в этом году.

Артист почти 15 лет был звездой телевизионного трэвел-шоу, в котором путешествовал по стране на велосипеде.

В некрологах отмечено, что Хино мирно скончался в своем доме в окружении семьи.