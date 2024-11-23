Паспорта и дорогие билеты: Что помешает россиянам ходить в театры

В театральной индустрии считают, что теперь в России в театры будут ходить мало людей не только из-за высокой стоимости билетов, но и из-за того, что для их покупки у граждан будут требовать паспорта. В России предложили продавать билеты в театры по паспортам. Подобная схема с нанесением имен владельцев на них уже применяется в Большом театре. И пока одни представители индустрии считают, что это поможет бороться с перекупщиками, другие уверены, что это сделает театры более недоступными для россиян. При этом в отрасли также заявляют о том, что большинство граждан страны не могут посещать российские театры из-за высоких цен на билеты. По этому вопросу, кстати, в театральном мире России недавно разгорелась серьезная дискуссия. В ТЕАТР ПО ПАСПОРТАМ Накануне стало известно, что Департамент культуры Москвы в рамках пилотного проекта обновил правила покупки билетов и посещения мероприятий в подведомственных учреждениях. Поэтому с 15 марта 2025 года для их приобретения будут нужны паспорта или иные идентифицирующие гражданина документы. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте мэра Москвы. Так, со следующего года, в столице для покупки билетов у посетителей будут запрашивать не только стандартную информацию, но и данные документа, которые смогут идентифицировать их. Кроме паспорта в список также включили социальную карту москвича, водительские права, студенческий билет и пенсионное удостоверение. Пилотный проект будет длиться до конца 2025 года. При этом и представители отрасли, и обычные зрители не оценили такое предложение. Например, глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в интервью НСН подчеркнул, что продажа билетов в театры и на концерты по удостоверяющим личность документам не поможет бороться с перекупщиками, а лишь увеличит очереди. Поэтому попытка оправдать это заботой о безопасности, по его мнению, абсурдна. «Я не очень понимаю, каким образом это может помочь безопасности. Мне кажется, что кто-то неправильно истолковывает. Во-первых, все данные есть у билетных операторов. Во-вторых, не все люди носят с собой паспорта. В-третьих, огромное количество людей (особенно на аншлаговые концерты) вынуждены стоять в жуткой очереди из-за норм безопасности, такая норма только увеличит очереди. Под якобы заботу о безопасности можно подвести любой абсурд», - заметил Финкельштейн. До этого с похожей инициативой, связанной с предоставлением паспортов, выступили в Большом театре. Там начали продавать исключительно именные билеты по документам, удостоверяющим личность, для предотвращения спекуляций. В Telegram-канале театра сообщили, что приобрести такие билеты можно по предъявлению документа, удостоверяющего личность. В театре также добавили, что персональные данные зрителя будут занесены в билет. Генеральный директор Ассоциации «Столичный Цех Деятелей Культуры» Лев Ланцман в беседе с НСН назвал такое нововведение Большого театра необходимым шагом, который не создаст путаницы, так как для удобства покупателей сейчас рассматривается вариант семейного билета. «Все театры делают какие-то шаги для того, чтобы устранить спекуляции. Но Большой театр — это особая тема, потому что это уже символ России, символ новогоднего подарка. Мы говорили с Большим театром, у нас появятся в дальнейшем общие проекты и программы, которые были бы доступны по цене, чтобы молодежь смогла посетить спектакли. А что касается сейчас других способов, как защитить билетную массу от массовых скупок билетов, то это надо делать как раз через паспортные данные клиента. Путаницы никакой не будет, но рассматривается вопрос семейного билета. То есть два билета, одна семья, одна фамилия», - объяснил он. Директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в беседе с НСН рассказал, что с 1 декабря театр тоже перейдет к практике продажи именных билетов. «Что делать театру Вахтангова, когда мы видим, что у нас самый дорогой билет стоит 11 тысяч рублей, а буквально через полчаса он уже стоит 30 тысяч на сайте перекупщиков? Мы с 1 декабря вслед за Большим театром перейдем к именным билетам для некоторых спектаклей, на которых чаще всего наживаются перекупщики. На все эту меру распространять не планируем», - добавил он. ДОРОГИЕ ТЕАТРЫ Недавно разгорелся еще один театральный спор. Он был связан с повышением цен на билеты. Все началось с того, как Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе на просветительском марафоне «Знание.Первые» заявил о высоких ценах на билеты в главные театры РФ. Тогда он выразил мнение о том, что они должны быть доступными для всех. Цискаридзе заметил, что стоимость билета не должна сопоставляться с месячным окладом обычного россиянина. Он также выразил недовольство тем, что сейчас театры могут посещать только обеспеченные граждане. К тому же артист подчеркнул, что его огорчает, когда он видит пустые места в зале. По мнению Цискаридзе, это говорит о том, что россиянам сложно позволить себе билеты, которые часто оказываются в руках спекулянтов. При этом он напомнил, что главные театры России, в том числе Большой, финансируются из бюджета страны, а значит и за счет граждан. По словам артиста, это должно обеспечить доступность их спектаклей для всех желающих. В связи с этим он предложил создать спецпрограмму для граждан, которые хотят посещать театры. В октябре в одном из крупнейших билетных агрегаторов МТС Live также сообщили, что в начале сезона цены на театральные билеты выросли на 14%. При этом отмечалось, что количество постановок, сократившееся в 2023 году, восстановилось только на 7%. ТЕАТРАЛЬНЫЙ СПОР После выступления Николая Цискаридзе по поводу недоступности билетов в театры для россиян представители театрального мира России разделились на тех, кто против высоких цен, и кто — за. Например, глава Большого и Мариинского театров, народный артист России Валерий Гергиев поддержал систему ценообразования на театральные билеты. В интервью изданию «Абзац» он напомнил, что такая система используется во всем мире, и привел аналогию с такими категориями, как первый класс, бизнес-класс и экономкласс. Директор «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в интервью НСН тоже допустил, что театрам следовало бы предусматривать больше вариантов цен, чтобы билеты на постановки были доступны каждому зрителю. «Расценки должны распределяться на 8-10 вариантов. Если ценообразование будет разное, то разные слои населения смогут покупать билеты», - сказал он. Однако директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в разговоре с НСН объяснил, что повышение стоимости билетов остается для театров единственным механизмом борьбы с перекупщиками. «Дешево билеты стоить не могут. Зрительный зал, который вмещает в себя определенное количество людей, уже диктует некий дефицит билетов. Театр — это не девка, которая должна быть всем доступна, а элитное искусство. Согласен, что в нескольких театрах билеты по цене зашкаливают. Но театры идут на это не чтобы нажиться, а поскольку нет инструментария для борьбы с таким злом, как перекупщики», - рассказал он. В свою очередь глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в беседе с НСН подчеркнул, что в борьбе с мошенниками может помочь повышение стоимости билетов. «Если мы хотим бороться с мошенниками, надо последовать примеру Большого театра: поднять цены на билеты или продавать последние билеты через аукцион, чтобы эти деньги шли в доход государства. Во всем мире существует официальный вторичный рынок, с которого люди платят налоги. Его запрет в России создает почву для перекупщиков», - добавил он. При этом режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов в разговоре с НСН заметил, что, если театры снизят стоимость билетов даже на 50%, то это не повысит спрос, потому что в театр ходят только те, кому он действительно интересен. «Я уверен, что, если (в теории) любой успешный театр снизит цены на 50%, то продажи от этого не увеличатся, спрос не повысится. Об успехе театра нужно судить не по цене билета, успешность определяет глубина продаж. Сегодня любой зритель может найти свой театр — их огромное разнообразие в России, что очень важно. Театр доступен, если вы хотите попасть в определенный театр или на определенный спектакль, возможность есть всегда», - объяснил он. Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2024 году в Москве будет представлено много вариаций «Щелкунчика»: от балета до ледового шоу, а цены на билеты варьируются от 800 рублей до 85 тысяч рублей.