Цискаридзе: купить билет в театр стало труднее, чем в Советском Союзе из-за цен

Народный артист России Николай Цискаридзе выразил мнение, что у граждан Советского Союза было больше шансов приобрести билет в Большой театр, нежели у нынешних россиян. Его слова передает ТАСС. По словам балетмейстера, приобрести билет в Большой театр в СССР "было невозможно" из-за огромной очереди, но народ хотя бы финансово "мог позволить себе два билета". Минимальная зарплата в Советском Союзе, напомнил Цискаридзе, составляла примерно 60 рублей, а самый дорогой билет в Большой стоил 3 рубля 20 копеек. Артист добавил, что в советское время также была возможность бесплатно ходить в театры по студенческим пропускам и другим льготам, а сейчас этого "больше не существует". "Я еще раз подчеркиваю, государственные театры, которые существуют за счет налогоплательщиков. Люди уже заплатили свои деньги за то, что эти театры содержатся, если серьезно этим заняться", - заявил Цискаридзе. В ноябре Николай Цискаридзе называл ненормальными цены на билеты на балетные постановки в театрах России. "Не может билет на спектакль стоить столько же, сколько месячный оклад человека. Это ненормально", - возмущался артист. Также Цискаридзе подчеркнул, что стоимость билетов на постановки постоянно растет, что, несмотря порой на пустующие ряды в театрах.