Без скандалов не обошлось: чем занимались мировые знаменитости в СССР

Перед Олимпийскими играми с недельным визитом в Советский Союз прибыл Элтон Джон. Музыкант посетил питерский Эрмитаж и Петергоф. Вместе с Рэем Купером рок-музыкант остановился в гостинице "Европейская", где в ресторане они исполнили песню I Heard It Through The Grapevine.