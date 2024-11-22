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Без скандалов не обошлось: чем занимались мировые знаменитости в СССР

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В 1961 году во время II Московского международного кинофестиваля в советскую столицу прибыли сразу две именитые гостьи — Элизабет Тейлор и Джина Лоллобриджида. Так совпало, что во время церемонии обе оказались в почти одинаковых платьях. Тейлор была одета в наряд от Yves Saint Laurent, Лоллобриджида в его копию.
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В 1961 году во время II Московского международного кинофестиваля в советскую столицу прибыли сразу две именитые гостьи — Элизабет Тейлор и Джина Лоллобриджида. Так совпало, что во время церемонии обе оказались в почти одинаковых платьях. Тейлор была одета в наряд от Yves Saint Laurent, Лоллобриджида в его копию.  
© ТАСС
Во время II Московского международного кинофестиваля Джина Лоллобриджида не только "подрезала" стиль у своей коллеги Элизабет Тейлор, но и породила настоящий скандал, который до сих пор не дает покоя желтой прессе. Артистка так была восхищена советским космонавтом Юрием Гагариным, что не удержалась и поцеловала его в щеку. Минутная слабость одной из самых красивых женщин Европы сразу породила множество сплетен и слухов о ее романе с Гагариным.
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Во время II Московского международного кинофестиваля Джина Лоллобриджида не только "подрезала" стиль у своей коллеги Элизабет Тейлор, но и породила настоящий скандал, который до сих пор не дает покоя желтой прессе. Артистка так была восхищена советским космонавтом Юрием Гагариным, что не удержалась и поцеловала его в щеку. Минутная слабость одной из самых красивых женщин Европы сразу породила множество сплетен и слухов о ее романе с Гагариным. 
© ТАСС
Софи Лорен неоднократно посещала СССР и Россию. "Когда речь идёт о поездке в Россию, для меня никогда никаких трудностей не составляет сюда приехать. Люблю эту страну, людей. А когда речь идёт о благотворительности, больницах, где нужна моя помощь, готова преодолеть расстояния в два-три раза больше нынешнего", — рассказывала актриса. В 1970 году Софи Лорен исполнила роль в советско-итальянском фильме "Подсолнухи".
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Софи Лорен неоднократно посещала СССР и Россию. "Когда речь идёт о поездке в Россию, для меня никогда никаких трудностей не составляет сюда приехать. Люблю эту страну, людей. А когда речь идёт о благотворительности, больницах, где нужна моя помощь, готова преодолеть расстояния в два-три раза больше нынешнего", — рассказывала актриса. В 1970 году Софи Лорен исполнила роль в советско-итальянском фильме "Подсолнухи". 
© ТАСС
Дэвид Боуи дважды посещал Советский Союз. Певец особенно любил рассказывать о поездке по Транссибирской магистрали из Владивостока в Москву в 1973 году. Артист пел песни проводницам, а на станциях покупал продукты у местных жителей.
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Дэвид Боуи дважды посещал Советский Союз. Певец особенно любил рассказывать о поездке по Транссибирской магистрали из Владивостока в Москву в 1973 году. Артист пел песни проводницам, а на станциях покупал продукты у местных жителей.  
© ТАСС

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1978 году музыкальная группа Boney M не только порадовала советских поклонников концертным шоу в ГЦКЗ "Россия", но и умудрилась снять клип на Красной площади. После концерта музыканты гуляли по столице, посетили Воробьёвы горы и Мавзолей.
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1978 году музыкальная группа Boney M не только порадовала советских поклонников концертным шоу в ГЦКЗ "Россия", но и умудрилась снять клип на Красной площади. После концерта музыканты гуляли по столице, посетили Воробьёвы горы и Мавзолей.  
© ТАСС
В том же году в СССР побывал один из самых величайших боксеров ХХ века - Мохаммед Али. В Москве спортсмен провел показательные спарринги с советскими тяжеловесами, встретился с Леонидом Брежневым, посетил в Кремль, Мавзолей и Московский цирк. Атлет также съездил в мусульманские республики СССР, встретился с поклонниками в Ташкенте и Самарканде.
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В том же году в СССР побывал один из самых величайших боксеров ХХ века - Мохаммед Али. В Москве спортсмен провел показательные спарринги с советскими тяжеловесами, встретился с Леонидом Брежневым, посетил в Кремль, Мавзолей и Московский цирк. Атлет также съездил в мусульманские республики СССР, встретился с поклонниками в Ташкенте и Самарканде. 
© ТАСС
Перед Олимпийскими играми с недельным визитом в Советский Союз прибыл Элтон Джон. Музыкант посетил питерский Эрмитаж и Петергоф. Вместе с Рэем Купером рок-музыкант остановился в гостинице "Европейская", где в ресторане они исполнили песню I Heard It Through The Grapevine.
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Перед Олимпийскими играми с недельным визитом в Советский Союз прибыл Элтон Джон. Музыкант посетил питерский Эрмитаж и Петергоф. Вместе с Рэем Купером рок-музыкант остановился в гостинице "Европейская", где в ресторане они исполнили песню I Heard It Through The Grapevine. 
© ТАСС
Впервые в СССР знаменитый актер Роберт Де Ниро приехал в 1982 году для съемок в фильме "Анна Павлова". Мэтру мирового кинематографа предложили исполнить эпизодическую роль Сола Юрока, но советские чиновники Госкино не согласовали кастинг. Де Ниро не растерялся и за то время, которое оставалось до отъезда завел знакомство с Олегом Янковским, Ириной Алферовой и Андреем Мироновым.
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Впервые в СССР знаменитый актер Роберт Де Ниро приехал в 1982 году для съемок в фильме "Анна Павлова". Мэтру мирового кинематографа предложили исполнить эпизодическую роль Сола Юрока, но советские чиновники Госкино не согласовали кастинг. Де Ниро не растерялся и за то время, которое оставалось до отъезда завел знакомство с Олегом Янковским, Ириной Алферовой и Андреем Мироновым. 
© РИА Новости
Звезда боевиков 90-х Арнольд Шварценеггер в 1988 году принял участие в съемках картины "Красная жара". Актер исполнил роль отважного капитана советской милиции Ивана Данко. Свободное от работы время Шварценеггер посвятил своему кумиру штангисту Юрию Власову. Бодибилдер встретился с легендой спорта в спортивном зале "Атлетика" в доме пионеров на Лефортовском валу, где пообщались и устроили показательный матч по армрестлингу.
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Звезда боевиков 90-х Арнольд Шварценеггер в 1988 году принял участие в съемках картины "Красная жара". Актер исполнил роль отважного капитана советской милиции Ивана Данко. Свободное от работы время Шварценеггер посвятил своему кумиру штангисту Юрию Власову. Бодибилдер встретился с легендой спорта в спортивном зале "Атлетика" в доме пионеров на Лефортовском валу, где пообщались и устроили показательный матч по армрестлингу. 
© legion-media.ru

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До начала Перестройки в Советском Союзе о концерте группы Pink Floyd не могло быть и речи. Но в 1988 году все изменилось и звезд рок-музыки уже встречали с почестями. Музыкантам удалось увидеть запуск ракеты "Союз ТМ-7" с космодрома "Байконур" и даже передать кассету Delicate Sound of Thunder на станцию "Мир".
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До начала Перестройки в Советском Союзе о концерте группы Pink Floyd не могло быть и речи. Но в 1988 году все изменилось и звезд рок-музыки уже встречали с почестями. Музыкантам удалось увидеть запуск ракеты "Союз ТМ-7" с космодрома "Байконур" и даже передать кассету Delicate Sound of Thunder на станцию "Мир". 
© ТАСС

Зарубежные гости нечасто посещали Советский Союз во время Холодной войны. Обычно визиты знаменитостей становились большим событием для страны. О них с удовольствием писала советская пресса, а снимки артистов публиковались в газетах и журналах. Для VIP-персон путешествия в СССР также не проходили бесследно. Знаменитости всегда вспоминали с теплотой гостеприимство, открытость и добродушие советских граждан. Издание РБК составило список из 10 самых ярких зарубежных визитов в Советский Союз.

Смотрите фотографии того времени — в галерее "Рамблера".

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