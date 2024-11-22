Без скандалов не обошлось: чем занимались мировые знаменитости в СССР

Зарубежные гости нечасто посещали Советский Союз во время Холодной войны. Обычно визиты знаменитостей становились большим событием для страны. О них с удовольствием писала советская пресса, а снимки артистов публиковались в газетах и журналах. Для VIP-персон путешествия в СССР также не проходили бесследно. Знаменитости всегда вспоминали с теплотой гостеприимство, открытость и добродушие советских граждан. Издание РБК составило список из 10 самых ярких зарубежных визитов в Советский Союз.

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