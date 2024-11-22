Главный редактор портала «Рамблер» анонсировала создание комитета по контенту ГИПП

Эксперты обсудили инициативу на форуме российских издателей

© пресс-служба ОИД АКАР/АРИР/РАМУ/СППИ ГИПП и пресс-служба Rambler&Co

20-21 ноября 2024 года в Москве прошел XX Ежегодный форум российских издателей «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС / PUBLISHING EXPO. Новые вызовы — новые возможности».

Дарья Зарецкая, главный редактор портала «Рамблер» (входит в Rambler&Co), выступила модератором сессии «Изменение форматов потребления контента и общее падение трафика, изменение поисковых путей прихода трафика». Она обсудила с другими экспертами медиа новые для форума темы: влияние искусственного интеллекта на поиск и трафик, как его использование меняет работу редакций, а также юридические аспекты технологии. Для того чтобы поддерживать эти важные темы на индустриальном уровне, Зарецкая анонсировала создание в 2025 году комитета по контенту, в котором её сопредседателем станет Марина Геворкян (издатель медиапроекта «Сноб»).

Дарья Зарецкая, главный редактор портала «Рамблер»:

«Рунет меняется, и российские медиа меняются вместе с ним. Успех в борьбе за аудиторию сегодня во многом определяется способностью интегрировать передовые технологии, включая ИИ, и гибко реагировать на запросы пользователей. В то время как текстовые форматы уступают место мультимедийному контенту, ключевым остается умение предвосхищать изменения и адаптировать каналы коммуникации под новые предпочтения. Опыт портала "Рамблер" демонстрирует, что применение ИИ для анализа данных, персонализации и автоматизации контента помогает сохранить конкурентоспособность в новых условиях».

В сессии также приняли участие главный редактор сайта vm.ru Александр Глуходедов, главный редактор АГН «Москва» Александра Воронченко, шеф-редактор сайта «Сноб» Чермен Дзгоев, директор по рекламе и маркетингу Gismeteo.ru, экс-главный редактор Aif.ru Павел Алашкин.

Все спикеры придерживались единого мнения: в настоящее время ИИ ещё проигрывает человеку в части создания творческих текстов и верификации информации, но может быть полезен в других форматах контента. Также эксперты отметили, что использование ИИ не нарушает авторских прав, поскольку создает новый контент на базе старого. И успели успокоить, высказав мнение, что ИИ не вредит трафику классических СМИ, а даже наоборот – помогает расти в новых каналах коммуникации.

Ежегодный форум российских издателей «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС / PUBLISHING EXPO» проводится Союзом предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП) при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.