Россиянкам стали активно навязывать лечение оргазмами

Россиянкам стали активно навязывать, что оргазм лечит от всех женских болезней. Об этом стало известно в пятницу, 22 ноября.

© Вечерняя Москва

Чаще всего «сенсеями» в этом нелегком деле выступают мужчины без медицинского образования или так называемые «энерготерапевты». По их словам, терапия разгоняет внутри «пациентки» волну энергии, которая погружает ее в транс. Все это приводит к бесконтактному оргазму, где негатив и болезни уходят, а женственность и сексуальность пробуждаются.

Помимо этого, «сенсеи» заявляют, что это лечит репродуктивную и мочеполовую системы, а также избавляет от болей и зажимов в шее, плечах и пояснице.

Чтобы «вылечиться», нужно заплатить от 40 тысяч рублей за сеанс. Однако, если вы потеряли смысл жизни и ресурс, то для вас подберут индивидуальную программу за 150 тысяч рублей. Для самых активных женщин существует тариф за 350 тысяч рублей, тогда инструктор возьмет «пациентку» под свое крыло, передает Shot.

Новый «маг и целитель» Сергей Коновалов начал разъезжать с выступлениями по Москве и Санкт-Петербургу. На своих сеансах он обещает зрителям излечить все болезни с помощью простых буклетов и фотографий.