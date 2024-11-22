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Очень редкое явление заметили в небе над Благовещенском

Сегодня жители дальневосточного Благовещенска смогли наблюдать появление в небе очень редкого светящегося болида. Видеозапись этого явления опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах, приведенных каналом, видно как в сером небе быстро движется яркая точка, оставляя за собой длинный светящийся след.

«Такое мало кто наблюдал среди бела дня», - отмечает Amur Mash.

Наблюдавшие необычное явление жители города пришли к выводу, что это метеорит, однако автор Telegram-канала «Небо над нами», благовещенский астроном-любитель Ирина Пархомова заметила, что над Благовещенском пролетел болид, пишет Amur.life.

«Метеорит – это метеор, который полностью не сгорел в атмосфере, и его фрагмент упал на поверхность. А это болид – очень яркий метеор большого размера, но он полностью сгорел в атмосфере. Очень яркие болиды можно увидеть даже днем. Редкое явление», - пояснила она.

Ранее жители Казани заметили неопознанный объект в небе над городом, который также при движении оставлял светящийся хвост. Директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев пояснил, что это был небольшой болид.

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