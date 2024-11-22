Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину увеличился на 2 п.п. за неделю и составляет 81%, 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 15 по 17 ноября среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 81% россиян (плюс 2 п.п. за неделю). Также большинство населения (82% - плюс 3 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 58% участников опроса (плюс 7 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 61% опрошенных (плюс 6 п.п.).

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Уровень поддержки "Единой России" составил 44% (плюс 1 п.п.), КПРФ - 9% (без изменений), ЛДПР - 10% (плюс 2 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3% (без изменений), "Новых людей" - 3% (минус 1 п.п.).