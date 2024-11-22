Noize MC* оштрафовали на 50 тыс. рублей

Поводом для назначения административного штрафа в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ в отношении рэп-исполнителя, известного под псевдонимом Noize MC (настоящее имя - Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) стали его посты в интернете с критикой СВО.

Это следует из решения суда, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Алексеев И. А. публично выражает явное негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - сказано в решении.

Речь идет о публикациях медиахолдинга Readovka, которые в свою очередь исполнитель разместил у себя в Telegram-канале.

Сам же Алексеев просил производство по делу прекратить, ссылаясь на то, что "он не распространял данный информационный пост в сети Интернет, к телеграм-каналу Readovka отношения не имеет". На судебное заседание Noize MC не явился, его интересы в суде представлял его адвокат.

14 ноября Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей рэп-исполнителя за дискредитацию ВС РФ, тогда причина назначенного административного наказания была неизвестна.

Минюст РФ 18 ноября 2022 года внес музыканта в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Noize MC с 2022 года проживает в Литве.