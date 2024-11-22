В Японии рекордное число людей заработало психрасстройства из-за стресса на работе

Число жителей Японии, у которых сильный стресс на работе стал причиной возникновения психических расстройств, в 2023 году вышло на рекордную за все время подобных наблюдений отметку. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Этот ноябрь в Японии объявлен месяцем информирования о проблеме "кароси" - термин означает "смерть от переработки". По данным японского Минздрава, в прошлом году число людей, у которых причиной возникновения психических расстройств, включая депрессию, был официально диагностирован повышенный стресс на работе, вышло на отметку 883 - это самый высокий показатель за время сбора соответствующей статистики. При этом среди них числятся 52 человека, занимающих руководящие должности, - за год этот показатель увеличился на 15 и также стал самым высоким за всю историю. До суицида стресс на работе довел 15 человек - на 4 больше, чем годом ранее.

Специалисты отмечают, что в последние годы менеджеры среднего звена в Японии испытывают все больше давления со стороны собственного руководства, поскольку от них требуют реформирования рабочей культуры и сокращения рабочих часов своих подчиненных с одной стороны, при этом сохраняя или даже улучшая показатели производительности - с другой.

В итоге нагрузка на самих менеджеров и число их рабочих часов возрастают - опросы показывают, что менеджеры среднего звена в Японии проводят на работе больше времени, чем рядовые сотрудники.