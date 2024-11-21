Обращение Путина вызвало интерес к ракете «Орешник» среди россиян и украинцев

Обращение президента России Владимира Путина стало причиной интереса к ракете «Орешник» среди пользователей поисковой системы Google. Об этом сообщают «Известия».

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Согласно статистике Google, особый интерес к новой ракете возник у пользователей из России и Украины — запрос «орешник ракета» стал одним из лидирующих. Всего за последние два часа информацию о новой ракете искало более 200 тысяч пользователей из России, и еще 50 тысяч из Украины. Кроме того, об «Орешнике» появилась статья на Википедии.

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Напомним, что 21 ноября Путин выступил со специальным обращением, в котором заявил о запуске баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по военному объекту в Днепропетровске.