Калягин допустил сокращение числа театральных зрителей

Именной пропуск на спектакль нельзя будет передавать другим лицам в случае болезни или изменения планов.

В результате залы могут начать пустовать. Такое мнение художественный руководитель театра Et Cetera, актёр, режиссёр, народный артист РСФСР выразил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Такого не было ещё, чтобы в театр ходили по паспортам, именным билетам и так далее. В них свободное посещение всегда было. Мне кажется, театры начнут терять лицо своё. Мы не сможем тогда добиться полного зрительного зала. А если человек заболел и хочет отдать другу билет, как тогда быть? Принято говорить, что театр — это храм искусства, образования, воспитания. А в храм входят свободно, без предъявления паспорта, удостоверения».

В Москве с 15 марта 2025 года протестируют продажу билетов в 63 театра по паспорту. В этом списке «Современник», «Ленком», театр Олега Табакова, «У Никитских ворот», «Геликон-опера» и другие учреждения культуры.

Купить билеты зрители смогут также, предъявив водительские права или социальную карту москвича. Новые правила продажи не позволят передать билет другому человеку.

Пилотный проект продлится до конца 2025 года.

Как отмечают в столичной мэрии, эксперимент поможет повысить безопасность посетителей культурных мероприятий.