Умерла глава благотворительного фонда «Дом для мам» Ольга Сметанюк

Глава благотворительного фонда «Дом для мам» и патриотического лагеря «Русь» Ольга Сметанюк ушла из жизни после длительной борьбы с болезнью. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщила председатель Тюменской городской Думы восьмого созыва Светлана Иванова.

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Сметанюк была руководителем фонда на протяжении восьми лет. При этом организация ставила перед собой задачу поддерживать женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Кроме того, общественница возглавляла лагерь «Русь», который находится под Тюменью. Среди прочего для приезжающих детей там организовывали познавательные краеведческие экскурсии.