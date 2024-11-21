Запашный предложил включить цирки новых регионов в «Пушкинскую карту»

Цирки новых регионов целесообразно включить в «Пушкинскую карту». С таким предложением выступил генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный в ходе расширенного заседания Комитета Госдумы по культуре.

Запашный во время гастролей по новым регионам обратил внимание на рекламу «Пушкинской карты». Однако, по его словам, воспользоваться ей там практически негде.

«Может стоит включить цирки новых регионов в «Пушкинскую карту»? Тогда люди могли бы ей там воспользоваться», — указал Запашный.

Он также отметил, что цирк на проспекте Вернадского дал в новых регионах более 400 представлений и все они собрали большое количество зрителей.