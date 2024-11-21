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Запашный предложил включить цирки новых регионов в «Пушкинскую карту»

Цирки новых регионов целесообразно включить в «Пушкинскую карту». С таким предложением выступил генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный в ходе расширенного заседания Комитета Госдумы по культуре.

Запашный предложил включить цирки новых регионов в «Пушкинскую карту»
© РИА Новости

Запашный во время гастролей по новым регионам обратил внимание на рекламу «Пушкинской карты». Однако, по его словам, воспользоваться ей там практически негде.

«Может стоит включить цирки новых регионов в «Пушкинскую карту»? Тогда люди могли бы ей там воспользоваться», — указал Запашный.

Он также отметил, что цирк на проспекте Вернадского дал в новых регионах более 400 представлений и все они собрали большое количество зрителей.

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