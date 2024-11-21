Блиновская нашла покупателя на свой загородный дом

Блогер Елена Блиновская нашла покупателя на свой частный дом в подмосковной Истре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на слова адвоката «королевы марафонов» Натальи Сальниковой.

Юрист рассказала, что Блиновская и покупатель уже подписали предварительный договор купли-продажи. Представительница блогера не уточнила финальную сумму сделки и личность будущего владельца недвижимости.

Стало известно, что предложила Блиновская сотрудникам перед своим задержанием

Дом, который продает Блиновская — это двухэтажный коттедж в элитном поселке «Миллениум Парк». Площадь жилья составляет около 1,7 тысячи квадратных метров, а стоимость оценивается в 750 миллионов рублей. По данным канала, блогер могла сделать небольшую скидку.

Ранее адвокат Блиновской опровергла наличие у блогера недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).