В Россию из Сирии вернули еще одну группу детей

Группа из 26 российских детей вернулась из одного из лагерей на северо-востоке Сирии в Россию.

Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

— Сегодня вернули на родину группу российских детей из одного из лагерей на северо-востоке Сирии. 14 мальчиков и 12 девочек в возрасте от пяти до 12 лет скоро встретятся со своими родственниками, — говорится в публикации.

Львова-Белова поблагодарила за содействие Минобороны, Минздрав и МИД, передает Telegram-канал амбсудмена.

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