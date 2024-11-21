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Путин наградил Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Президент РФ Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин наградил Крутого орденом
© ТАСС
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Крутого Игоря Яковлевича - композитора, продюсера; члена Международного союза деятелей эстрадного искусства", - говорится в указе.

Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ родился 29 июля 1954 года в Грайвороне (Кировоградская область Украинской ССР, ныне Украина). В июле этого года композитору исполнилось 70 лет.

Крутой является членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству, входит в попечительский совет благотворительного фонда "Центр здоровой молодежи". В 2018 году он был доверенным лицом Путина на выборах. Композитор является автором песен "Любовь, похожая на сон", "Мадонна", "Акапулько" и других.

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