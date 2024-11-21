Путин наградил Крутого орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Крутого Игоря Яковлевича - композитора, продюсера; члена Международного союза деятелей эстрадного искусства", - говорится в указе.

Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ родился 29 июля 1954 года в Грайвороне (Кировоградская область Украинской ССР, ныне Украина). В июле этого года композитору исполнилось 70 лет.

Крутой является членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству, входит в попечительский совет благотворительного фонда "Центр здоровой молодежи". В 2018 году он был доверенным лицом Путина на выборах. Композитор является автором песен "Любовь, похожая на сон", "Мадонна", "Акапулько" и других.