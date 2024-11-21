Старшеклассникам рассказали о реализации предпринимательских идей на Дальнем Востоке

На прошедшем в Москве Форуме школьников в рамках "дней регионов Дальнего Востока" старшеклассникам рассказали о реализации предпринимательских идей в регионе. Об этом сообщили организаторы.

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Дальний Восток представляет собой уникальную площадку для ведения бизнеса с рядом преимуществ, отметил интернет-маркетолог и генеральный директор digital агентства RASA Ярослав Радинский.

"Дальний Восток — это не просто место для жизни, но и пространство для развития. Здесь можно создавать свои проекты и IT-продукты, чем мы активно занимаемся. Конкуренция здесь ниже, чем в Москве, что создает более комфортные условия для работы", - сказал Радинский.

Владелец текстильного бюро "Фактура", блогер Максим Сиденков рассказал о причинах, почему стоит развивать бизнес на Дальнем Востоке.

"Во-первых, это близость к Азии. Основные страны находятся рядом, и мы постоянно взаимодействуем с их продуктами и людьми. Во-вторых, мы находимся в одном часовом поясе, что упрощает коммуникацию. Путешествия занимают всего час-полтора, и личные встречи играют важную роль в установлении бизнес-отношений. Наконец, я верю в открытие новых транспортных маршрутов, которые значительно упростят доступ к Китаю. Это — вопрос времени, и когда это произойдет, накопленный опыт станет решающим фактором для успеха бизнеса", — отметил Сиденков.

Сергей Контеев, собственник производственной рыбной компании и чемпион ДФО по дрифту, дал совет молодым предпринимателям: