Милонов рассказал о тренде на «скуфов» среди россиянок

Девушки всё чаще выбирают состоявшихся в жизни мужчин. Им надоели «бестолковые, симпатичные и молодые».

Об этом зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я бы сказал, это некий сиюминутный тренд модный. Ну, потому что скуф не будет сильно настырным, он уже состоявшийся в жизни. Понятно, скорее всего, он с недвижимостью, с каким-то бизнесом, в отличие от молодого, бестолкового, симпатичного, но со съёмной квартирой и кредитом на BMW. Но я считаю, что эта история достаточно противоестественная. Потому что это неправильно. Это неравные браки. Но у нас же любят всякие экзотические вещи: карликовых собачек, защищать китов. Вот любят скуфов теперь».

Ранее портал «Грамота.ру» отобрал шорт-лист слов, которые претендуют на звание «слово-2024». Среди них «инсайд», «вайб», «нарратив», «абьюз», «аскеза», «осознанность», «прилёт», «пов», «скуф», «нормис», «сап». Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Говорит Москва».