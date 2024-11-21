«Газета.Ru» названа брендом 2024 года среди федеральных СМИ Рунета

Основанием для награды стал рост аудитории и рекордное увеличение индекса цитируемости

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20 ноября 2024 года в Демонстрационном зале ГУМа на Красной площади объявили победителей премии «Бренд года в России». «Газета.Ru» получила награду в номинации «Интернет-СМИ».

Эксперты премии отметили высокий объём произведённого контента, аудиторные показатели и коммуникационную стратегию издания. «Газета.Ru» – одно из двух первых СМИ Рунета (выходит с 1999 года) и наиболее авторитетных в России. Онлайн-медиа входит в топ-2 самых цитируемых интернет-ресурсов (по данным «Медиалогии», сентябрь 2024), интегрируется с собственным брендингом в более чем 50 крупных мероприятий в год, и наращивает своё присутствие в соцсетях (прирост 43% подписчиков). Также «Газета.Ru» первой среди российских СМИ стала использовать ИИ для оперативной публикации контента.

Ирина Сигова, главный редактор «Газеты.Ru»:

«От имени “Газеты.Ru” хочу поблагодарить жюри за эту награду. В 2024 году наше издание отмечает 25-летие и остается одним из ведущих технологичных СМИ в России. Мы первыми начали использовать ИИ для ускорения публикации контента, а нашими главными ценностями остаются оперативность и уникальная экспертиза во всех каналах дистрибуции контента. “Газета.Ru” – одно из самых цитируемых интернет-изданий Рунета, а наша аудитория продолжает расти. Мы будем и дальше обеспечивать читателей качественным и эксклюзивным контентом, развивая новые форматы с использованием ИИ».

Национальная премия «Бренд года в России» является общественно значимой площадкой для поддержки отечественных производителей и компаний, предоставляющих качественные услуги в различных сферах экономической и социальной жизни России.