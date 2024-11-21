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ВЦИОМ: более половины россиян назвали семью главной традиционной ценностью

Более 50% опрошенных россиян назвали крепкую семью главной традиционной ценностью в РФ. Об этом сообщил руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов. Данные получены на основании ежедневных телефонных опросов 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

ВЦИОМ: более половины россиян назвали семью главной традиционной ценностью
© РИА Новости
"Мы фиксируем бесспорный приоритет семейных ценностей для россиян как на уровне установки, так и на уровне поведения. Когда спрашиваем, что такое традиционные ценности для российского общества, то первый ответ - это крепкая семья. 51% заявляют, что прежде всего, традиционная ценность - это семья", - сказал Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного итогам Года семьи в России.

По словам Мамонова, на втором месте по значимости традиционных ценностей у россиян - патриотизм (31%), далее - взаимопомощь, гуманизм (26%).

При этом, отметил социолог, когда речь заходит о личных планах и целях, люди чаще всего говорят о здоровье (58%) и создании счастливой семьи, воспитании детей (56%). "Более 50% выбирают и ту и другую ценность. То есть мы можем говорить о бесспорном приоритете семьи и на личном уровне", - уточнил Мамонов. Он отметил, что идеальная семья для россиян - это, прежде всего, традиционная семья (84%), гармоничные взаимоотношения (47%), благополучие (25%).

Сохранение традиционных ценностей также воспринимается в качестве общественного и государственного приоритета.

"84% россиян заявили о том, что сегодня важно сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность", - сказал руководитель департамента.

То, что в семье обязательно должны быть дети, декларируют 89% респондентов.

"51% участников опроса заявляют о том, что семья должна быть многодетной. То есть в обществе сформирована установка на многодетную семью. Когда мы выходим на личную ситуацию, то 26% заявляют о том, что они планируют иметь трех и более детей. Когда мы спрашиваем, сколько у вас детей сейчас, то показатель оказывается ниже", - сказал Мамонов, подчеркнув, что тем не менее, установка на многодетность в обществе сформировалась.

Большинство опрошенных жителей страны правильно ответили на вопрос о том, чему был посвящен 2024 год.

"62% назвали Год семьи. Такой вопрос задаем относительно каждого года и это беспрецедентно высокий показатель, который говорит о том, что сама проблематика попадает в запрос и ожидания людей и что год был содержательно наполнен", - сказал эксперт.

16% респондентов участвовали в мероприятиях, связанных с Годом семьи.

"Это тоже высокий показатель", - отметил Мамонов.

Общество
Михаил Мамонов
ВЦИОМ