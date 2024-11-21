ВЦИОМ: более половины россиян назвали семью главной традиционной ценностью

Более 50% опрошенных россиян назвали крепкую семью главной традиционной ценностью в РФ. Об этом сообщил руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов. Данные получены на основании ежедневных телефонных опросов 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"Мы фиксируем бесспорный приоритет семейных ценностей для россиян как на уровне установки, так и на уровне поведения. Когда спрашиваем, что такое традиционные ценности для российского общества, то первый ответ - это крепкая семья. 51% заявляют, что прежде всего, традиционная ценность - это семья", - сказал Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного итогам Года семьи в России.

По словам Мамонова, на втором месте по значимости традиционных ценностей у россиян - патриотизм (31%), далее - взаимопомощь, гуманизм (26%).

При этом, отметил социолог, когда речь заходит о личных планах и целях, люди чаще всего говорят о здоровье (58%) и создании счастливой семьи, воспитании детей (56%). "Более 50% выбирают и ту и другую ценность. То есть мы можем говорить о бесспорном приоритете семьи и на личном уровне", - уточнил Мамонов. Он отметил, что идеальная семья для россиян - это, прежде всего, традиционная семья (84%), гармоничные взаимоотношения (47%), благополучие (25%).

Сохранение традиционных ценностей также воспринимается в качестве общественного и государственного приоритета.

"84% россиян заявили о том, что сегодня важно сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность", - сказал руководитель департамента.

То, что в семье обязательно должны быть дети, декларируют 89% респондентов.

"51% участников опроса заявляют о том, что семья должна быть многодетной. То есть в обществе сформирована установка на многодетную семью. Когда мы выходим на личную ситуацию, то 26% заявляют о том, что они планируют иметь трех и более детей. Когда мы спрашиваем, сколько у вас детей сейчас, то показатель оказывается ниже", - сказал Мамонов, подчеркнув, что тем не менее, установка на многодетность в обществе сформировалась.

Большинство опрошенных жителей страны правильно ответили на вопрос о том, чему был посвящен 2024 год.

"62% назвали Год семьи. Такой вопрос задаем относительно каждого года и это беспрецедентно высокий показатель, который говорит о том, что сама проблематика попадает в запрос и ожидания людей и что год был содержательно наполнен", - сказал эксперт.

16% респондентов участвовали в мероприятиях, связанных с Годом семьи.