В России указали на нарушение прав российских журналистов в ЮНЕСКО

Постпред России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов указал на влияние Запада на организацию в контексте нарушения прав российских и других журналистов.

«К сожалению, секретариат ЮНЕСКО под руководством француженки Одри Азуле находится под прямым влиянием стран коллективного Запада и недолжным образом реагирует на притеснение журналистов и нарушение их безопасности», — сказал он РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва намерена заявить ЮНЕСКО протест и довести до неё реакцию СМИ из-за отсутствия имён погибших российских журналистов в докладе организации.

Кроме того, постоянный представитель России при ЮНЕСКО, чрезвычайный и полномочный посол Ринат Аляутдинов заявил, что делегация на сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации будет бороться за права российских журналистов и поднимет вопрос о притеснении российских СМИ в недружественных странах.

RT также осуждает бездействие ЮНЕСКО: организация игнорирует нападения на российских журналистов.

На телеканале возмущены последним докладом ЮНЕСКО о безопасности журналистов: в нём в очередной раз ни слова о вопросах безопасности сотрудников российских СМИ.