В России выбрали слово 2024 года

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал словом 2024 года «Пушкин». Помимо него выбраны еще четыре ключевых слова, в том числе «семья» и «квадробер». Об этом со ссылкой на пресс-службу института пишет ТАСС.

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Слово года было названо в преддверии Дня словарей и энциклопедий. Оно выбиралось на основе анализа различных источников информации, включая СМИ и соцсети, и «отражает ключевые тенденции и события, важность и актуальность явлений, которые оказали наибольшее влияние на общество в 2024 году».

Эксперты обратили внимание на то, что статистика поисковых запросов демонстрирует устойчиво высокий интерес как к самому Пушкину, так и к его творчеству. По данным Wordstat, только за последний месяц число запросов имени «Пушкин» в поисковой строке превысило 10 млн.

Также ключевыми словам 2024 года стали «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер», пояснили в пресс-службе Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина.

Ранее британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2024 года - «brat». Оно получило определение – «характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением». Это слово стало одним из самых обсуждаемых после выхода альбома британской певицы Charli XCX с таким названием. При этом, по мнению британского издательства, оно стало не просто наименованием альбома, но и целым «культурным феноменом», характеризующимся отсутствием серьезности и непостоянства.