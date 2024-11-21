Мишустин поздравил художника Диодорова с днем рождения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного художника-иллюстратора России Бориса Диодорова с 90-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Своим творческим почерком вы подарили детям и взрослым удивительные произведения изобразительного искусства. Более шестидесяти лет добрые и веселые сказочные герои восхищают все поколения читателей, дарят незабываемые эмоции посетителям знаменитых музеев в нашей стране и за рубежом", - говорится в телеграмме.

Мишустин отметил редкий дар художника, который воплотился в ярких рисунках к поэтическому циклу Ивана Тургенева, рассказам Льва Толстого, сказкам Александра Пушкина и Сергея Аксакова. Также премьер отметил работу художника над декорациями к спектаклям и оригинальными офортами. Он пожелал иллюстратору здоровья, удачи и благополучия.

Борис Диодоров - российский художник, народный художник России. С 1986 года на протяжении нескольких лет работал главным художником издательства "Детская литература". В 1980-1990-х гг. выполнил иллюстрации к ряду произведений Ивана Тургенева, сказке Сергея Аксакова "Аленький цветочек", рассказам Льва Толстого "Чем люди живы" и др. В общей сложности он проиллюстрировал более 400 произведений.