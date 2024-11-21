У звезды «Служебного романа» появились проблемы с сердцем

Telegram-канал Mash сообщает, что актриса Светлана Немоляева почувствовала себя плохо во время съемок новой версии «Буратино». Сама актриса заявила Mash, что причиной стали ее проблемы с сердцем.

По данным Telegram-канала, у 87-летней актрисы подскочило давление, закружилась голова и она якобы «едва не потеряла сознание». Врачи оказали Немоляевой помощь и порекомендовали обратиться в поликлинику.

Через час Немоляева вернулась к съемкам в фильме, где она играет черепаху Тортиллу. Актриса заявила Mash, что не планирует прерывать свой рабочий график.

В октябре СМИ сообщали о госпитализации Немоляевой. Сама актриса тогда опровергла информацию и сообщила, что чувствует себя хорошо.