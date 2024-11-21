В Подмосковье ввели новую выплату приемным "гостевым" семьям

Ресурсные приемные семьи в Подмосковье с 1 января начнут получать ежемесячные выплаты на содержание детей, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

"Бывают случаи, когда родители испытывают трудности, проблемы, и не могут продолжать воспитывать ребенка, тут на помощь приходят наши приемные семьи или, как мы называем,"гостевые". Они временно заботятся о ребенке, пока наши специалисты работают с семьей и помогают выйти из сложной ситуации. Со временем приемные родители становятся наставниками для родных мам и пап детей. Мы поддерживаем такие семье и с нового года "гостевые" семьи будут получать выплату от 19 до 24 тысяч рублей", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.

Она добавила, что такую поддержку будут получать более 300 семей, которые временно возьмут в свои семьи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а сама выплата будет назначена беззаявительно.

В министерстве социального развития уточнили, что размер выплаты на ребенка зависит от возраста. Так, на детей до 1 года ежемесячно будет выплачиваться около 23 757 рублей, если ребенку от 1 до 12 лет, то семья будет получать 18 723 рублей, на подростков от 12 до 18 лет каждый месяц будет поступать выплата порядка 19 588 рублей. Ресурсные семьи - это действующие приемные семьи, прошедшие специальное обучение, имеющие положительный опыт воспитания детей не менее 3 лет. Туда ребенок попадает только по желанию и находится в ней максимум 8 месяцев - именно на это время оформляется предварительная опека.