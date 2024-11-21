Женщине-руководителю нужна мягкая сила: интервью с генеральным директором «TECH WEEK» Еленой Алончиковой

26 - 28 ноября 2024 г. в Технопарке «Сколково» пройдет конференция «TECH WEEK».

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Это глобальное событие, которое дает возможность экспертам завести полезные знакомства с потенциальными клиентами и партнерами, протестировать новые бизнес-гипотезы, а компаниям возможность презентовать свои продукты. Ежегодно мероприятие собирает в одном месте более 3000 ТОП представителей бизнес-сообщества России: предпринимателей, руководителей, директоров, инвесторов и профильных специалистов.

Есть мнение (неважно, где именно, но, поверьте, оно точно есть), что бизнес «по-мужски» и бизнес «по-женски» — совершенно разные, буквально противоположные подходы. Если про брутальность в коммерции сказано все или почти все, то мягкий подход и женская стратегия обсуждается горячо — очень много управленцев, топ-менеджеров и директоров «слабого пола» показывают неслабые результаты.

Елена Алончикова — генеральный директор «TECH WEEK», проректор университета «Синергия» и бизнес-эксперт нашего портала, не понаслышке знает, что такое «women power».

Какими качествами должна обладать женщина-руководитель в B2B отрасли?

— Если мы говорим именно о B2B сегменте, то в первую очередь необходим высокий уровень коммуникабельности, потому что B2B — это про качественный диалог с клиентами.

Для сравнения: B2С — работа на охват аудитории. Здорово, если вы хорошо знаете своих клиентов, но все-таки вы не сможете пообщаться с каждым из них. B2B же строится непосредственно на личной коммуникации СЕО с ключевыми спонсорами и компаниями. Поэтому без высокого уровня коммуникации — никуда.

Второе — уровень эмпатии. Вы должны слышать своего клиента, реагировать на его запросы и давать ему то, на что он обращает внимание в диалоге.

Следующий критерий — высокий уровень профессионализма, так как какую бы коммуникацию с клиентом вы ни выстроили и как бы ее ни поддерживали, без должного уровня компетенций диалог не даст нужных результатов.

Это основа для построения устойчивой репутации. Рынок всегда имеет ограничения, а значит, ключевые игроки либо уже знакомы друг с другом, либо могут быстро навести справки об интересующей компании.

Непременно должны присутствовать и лидерские качества. При этом важно учитывать, что понятие лидерства изменилось.

Лидер — не тот, кто прочитал все книги по регулярному менеджменту и умеет поощрять и наказывать — в связи с изменением поколенческих парадигм это отходит на второй план. От лидера теперь требуется умение вникать, обучать, объединять сотрудников.

Что касается меня, недавно я проходила обучение у С. И. Макшанова. Там было тестирование, по результатам которого «сила» — одно из моих ключевых качеств. Более того, когда мне говорят какие-то приятные слова, то в первую очередь считывают именно это качество.

Но сила и твердый характер не могут быть ключевыми критериями управленца. Это всегда совокупность качеств. Так, для женщины мягкая сила имеет большое значение и делает ее более эффективной.

Как вам удалось создать систему управления отделом, в котором находится более 100 человек?

— У меня ключевых 3 направления деятельности:

бренд Tech Week — реализация инновационно-технологических конференций;

просветительские проекты в сфере популяризации предпринимательства и обучения студентов;

спикерское агентство.

В каждом из этих направлений есть свой управляющий директор, потому что, если вы хотите выстроить что-то масштабное, у вас должен быть человек, который непрерывно думает о процессах, даже когда чистит зубы и пьет утренний кофе и «на земле» делает операционные действия.

Это не значит, что я не занимаюсь ежедневным управлением — конечно, занимаюсь, но для поддержания ежедневных рутинных функций нужен такой управленец. При этом у слова «рутинные» нет негативной окраски — это регулярное проведение совещаний и стендапов, выдача ОС сотрудникам, доработка деталей.

В таком случае у меня, как у управленца, появляется время на выстраивание стратегии, создание новых продуктов и проработку гипотез по выводу продукта на рынок и его продаже. То есть я «запускаю движок», а другие постоянно должны «смазывать шестеренки».

Краткий чек-лист по управлению большой командой может выглядеть так:

Убедитесь, что у вас есть люди, которые занимаются непосредственным управлением по каждому блоку. Назначьте ключевые встречи по продукту, где вы общаетесь не только с исполнительным директором этого направления, но еще и с руководителем каждого дивизиона, чтобы дополнительно сверить ОС. Выберите сервис для электронной постановки задач: вы, как управленец, формируете общий backlog по продукту, а ежедневным контролем и отработкой занимается команда. Важно, чтобы сотрудники были в общем контексте задач, которыми занимаются другие дивизионы, а также письменно фиксировали все договоренности. Разработайте систему, в которой будет место для регулярных совещаний с отслеживанием хода задач, обозначением конкретных KPI (список задач и сроки их выполнения), сверочные совещания с непосредственным руководителем, руководителями каждого из отделов, а также встречи по ключевым стратегическим продуктам и запуску новых продуктов с расширенной командой.

Моя система управления выглядит так. Важно всегда учитывать 4 ключевых действия: постановка целей, делегирование, контроль и обратная связь — именно на этом строится качественное управление.

Кто вас вдохновляет? Есть ли у вас кумиры в сфере управления, ораторского искусства?

— На самом деле, у меня нет кумиров. Последний раз меня вдохновляла героиня сериала «Зачарованные», Прю — с ее стойким характером, красивой прической и дорогой машиной. Но время идет, я стала взрослой — и кумиры исчезли. Сейчас нет тех ролевых моделей или людей, которым я подражаю.

На этом этапе важно понимать, что все люди уникальны, нет такого же человека, как и вы. Более того, мы смотрим на этот мир и не знаем четко, что происходит с другими: у них свой собственный мир. И даже находясь в одной комнате, мы будем смотреть на эту комнату по-разному. Из-за этого пытаться на кого-то ориентироваться бессмысленно. У каждого должны быть свои цели, представления и образ того, каким хочется быть.

В одном интервью я уже говорила, что у меня есть четкое представление того, какой я хочу быть в 75: это такая красивая старушка, профессор лидерства, которая ездит с лекциями по всему миру, преподает и живет счастливой, наполненной жизнью. И вот эта старушка, наверное, мой кумир. Потому что я пытаюсь подражать ей, вернее, делать все, чтобы она однажды «случилась» в моей жизни.

Как для вас выглядит настоящая бизнесвумен?

— Есть такой хороший фильм из 90-х с молодым Алеком Болдуином о бизнесвумен — «Деловая девушка». Сразу представляется девушка в пиджаке с накладными плечиками и начесом на голове. Чувствуете, даже сам термин «бизнесвумен» устарел.

Если мы говорим про женщину-лидера (мне почему-то кажется, что сейчас эта формулировка более органична), то я воспринимаю ее так: это человек, который умеет позитивно влиять на людей и процессы, делает это через свою некую «персональную миссию», смыслы и ценности и дополняет это все своим высоким уровнем энергии.

Поэтому важно понимать, что вам хочется получить от людей, от себя, от компании. У вас должно быть достаточно энергии (и даже немного сверх). А также вы должны делать это профессионально.

Потому что даже элемент выгорания формируется именно в тот момент, когда у вас недостаточный уровень профессионализма, потому что это приводит к сверхусилиям, которые вас выжигают. При этом, когда вы тратите даже по 18 часов в сутки, но на то, что умеете и к чему стремитесь, — никакое выгорание вам не грозит.